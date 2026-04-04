Adopte a una amiga fiel: 'Trufa'

Nombre: ‘Trufa’.



Edad: 2 meses y medio.



Descripción: es una perrita de tamaño pequeño.

"Esta hermosa gordita fue decomisada por el Senasa semanas atrás y llegó en condiciones muy tristes. Sus papás son una perrita de raza Doberman y un zaguatito. Gracias a Dios, hoy está muy bien, recuperada y llena de energía, lista para encontrar un hogar lleno de amor", contó el refugio que ahora la acompaña.

Tras un inicio complicado, 'Trufa' hoy espera una familia que le brinde estabilidad y mucho cariño. Es una cachorrita llena de ternura, que ha demostrado ser resiliente y muy amorosa.

Es un amor de perrita: dulce, chineada, muy cariñosa y juguetona. Le encanta la compañía y disfrutar de cada momento como la bebé que es.

Tiene 2 meses y medio y está desparasitada, cuenta con su primera vacuna, lista para comenzar una nueva etapa junto a una familia que le abra su corazón.

"Buscamos una familia que la ame mucho, que le brinde un espacio seguro y que la acompañe en su crecimiento con responsabilidad y cariño", concluyó el refugio.

Contacto: ‘Trufa' se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Las personas interesadas en adoptarla pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará fotografías del espacio donde dormirá el perrito y del exterior de la vivienda, con el fin de garantizar que contará con condiciones adecuadas para su bienestar. Asimismo, se pide una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el rescate de otros animales.