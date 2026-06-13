Adopte a una amiga fiel: 'Sussy'

Nombre: 'Sussy'.



Edad: 5 meses.



Descripción: es una perrita de tamaño mediano y pesa aproximadamente 10 kilos. Está desparasitada, tiene una vacuna y cuenta con su pastilla antipulgas al día.



"Nació en la calle y sus primeros meses de vida fueron muy difíciles. Sin embargo, todo lo que vivió no afectó en nada el enorme amor que siente por las personas", comentó el refugio que la cuida.

Desde muy pequeña, Sussy tuvo que enfrentar condiciones complicadas mientras sobrevivía en las calles. A pesar de eso, hoy es una perrita llena de alegría, energía y cariño, siempre dispuesta a compartir amor con quienes la rodean.

Actualmente recibe cuidados, alimentación y un espacio seguro mientras espera encontrar una familia definitiva que le brinde el hogar que siempre mereció.

"Sussy es una gordita sociable, dulce, juguetona y muy amorosa. Siempre está feliz y lista para llenar de besitos y abrazos a quienes le brindan cariño".

La organización espera encontrar para ella una familia responsable que le permita comenzar una nueva etapa llena de amor, estabilidad y aventuras.

Contacto: en este momento, se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Las personas interesadas en adoptarla pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará fotografías del espacio donde dormirá la perrita y del exterior de la vivienda, con el fin de garantizar que contará con condiciones adecuadas para su bienestar. Asimismo, se pide una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el rescate de otros animales.