Adopte a una amiga fiel: 'Rhaenyra'

Nombre: Rhaenyra.



Edad: 1 año.



Descripción: es una gatita muy dulce, cariñosa y juguetona. Está castrada, vacunada y desparasitada.

"La rescatamos en un precario. Había sido abandonada junto a sus bebés, estaba muy flaquita, llena de pulgas y en su carita se reflejaba toda la tristeza que llevaba en su corazón".

Debido a su delicado estado de salud, permaneció varias semanas en una clínica veterinaria, donde recibió los cuidados necesarios para recuperarse.

Con el paso de las semanas, tanto ella como sus bebés lograron salir adelante. Sus gatitos ya encontraron familias que les brindan un hogar, pero Rhaenyra continúa esperando la oportunidad de comenzar una nueva vida junto a una familia que le ofrezca amor y estabilidad.

"Rhaenyra es un amor de gatita. Es muy dulce, cariñosa y juguetona. Cada día espera con ilusión ese hermoso hogar que le prometimos el día que la rescatamos".

La organización espera encontrar para ella una familia responsable que le permita comenzar una nueva etapa llena de amor, estabilidad y cuidados.

Contacto: en este momento, se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Las personas interesadas en adoptarla pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará fotografías del espacio donde vivirá la gatita y de las condiciones del hogar, con el fin de garantizar que contará con un entorno adecuado para su bienestar. Asimismo, se pide una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el rescate de otros animales.