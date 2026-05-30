Adopte a una amiga fiel: 'Rhaenyra'

Nombre: 'Rhaenyra'.



Edad: 1 año.



Descripción: es una gatita muy dulce y cariñosa. Está castrada, vacunada y desparasitada.



"Fue rescatada de un precario luego de ser abandonada junto a sus bebés. Llegó muy flaquita, llena de pulgas y con una gran tristeza reflejada en su carita. Hoy, tras recuperarse, espera encontrar el hogar lleno de amor que tanto merece", detalló el refugio que la cuida.

Cuando llegó a la veterinaria, Rhaenyra recibió atención y cuidados para iniciar su recuperación. Poco a poco, logró salir adelante y recuperar su salud mientras veía cómo sus bebés encontraban familias definitivas.

Aunque sus gatitos ya fueron adoptados, Rhaenyra continúa esperando el hogar que le prometieron el día de su rescate.

"Rhaenyra es una gatita muy dulce, cariñosa y juguetona. Disfruta recibir atención y compartir tiempo con las personas que le brindan amor y seguridad".

Ahora disfruta de cuidados, alimentación adecuada y un espacio seguro mientras espera encontrar una familia definitiva que le cambie la vida.

Contacto: actualmente, se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Las personas interesadas en adoptarla pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará fotografías del espacio donde dormirá la gatita y del entorno donde vivirá, con el fin de garantizar que contará con condiciones adecuadas para su bienestar. Asimismo, se pide una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el rescate de otros animales.