Adopte a una amiga fiel: 'Olivia'

Nombre: 'Olivia'.



Edad: 2 años.



Descripción: es una perrita de tamaño mediano, muy dulce y cariñosa. Está castrada, vacunada, desparasitada y con su pastilla antipulgas al día.



"Tuvo un pasado muy triste, pero gracias a los cuidados recibidos logró salir adelante y hoy está sana, feliz y lista para encontrar una hermosa familia", comentó el refugio que la cuida.

Luego de atravesar momentos difíciles, Olivia recibió atención, cuidados y mucho cariño para iniciar una nueva etapa de su vida. Con el paso del tiempo recuperó su salud y ahora espera una oportunidad para conocer el amor y la estabilidad de un hogar definitivo.

En este momento disfruta de un espacio seguro, buena alimentación y el cariño de las personas que la cuidan mientras espera ser adoptada.

"Olivia es una perrita muy sociable con otros perritos, además de ser cariñosa, dulce y muy juguetona. Disfruta compartir tiempo y recibir atención".

La organización espera encontrar para ella una familia responsable que le brinde el amor y calor de hogar que tanto merece.

Contacto: actualmente, se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Las personas interesadas en adoptarla pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará fotografías del espacio donde dormirá la perrita y del exterior de la vivienda, con el fin de garantizar que contará con condiciones adecuadas para su bienestar. Asimismo, se pide una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el rescate de otros animales.