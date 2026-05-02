Adopte a una amiga fiel: 'Olivia'

Nombre: 'Olivia'.



Edad: 1 año.



Descripción: es una perrita de tamaño mediano. Está castrada, vacunada, desparasitada y con pastilla antipulgas al día.



"Nuestra hermosa gordita tiene un pasado triste, pero gracias a Dios eso quedó atrás y ahora está sana y lista para encontrar una hermosa familia", comentó el refugio que la cuida.

Tras un inicio complicado, 'Olivia' hoy espera una familia que le brinde estabilidad y mucho cariño. Es una perrita llena de ternura, que ha demostrado ser resiliente y muy amorosa.

Es sociable con otros perritos y le encanta la compañía. Disfruta cada momento y está lista para encontrar un hogar donde la llenen de chineos y cariño.

"Olivia es un amor de perrita: cariñosa, dulce y juguetona. Está lista para llenar tu vida de amor incondicional y solo necesita una oportunidad para ser parte de una familia que la quiera para siempre. ¡Vení a conocerla! Te va a enamorar".

Contacto: se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Las personas interesadas en adoptarla pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará fotografías del espacio donde dormirá la perrita y del exterior de la vivienda, con el fin de garantizar que contará con condiciones adecuadas para su bienestar.

Asimismo, se pide una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el rescate de otros animales.