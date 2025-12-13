Adopte a una amiga fiel: 'Olivia'

Nombre: ‘Olivia’.



Edad: 1 año.



Descripción: esta hembra es de tamaño mediano. Está vacunada, castrada y desparasitada; además, cuenta con su antipulgas al día.



"Olivia también carga con un pasado difícil, marcado por el abandono y la falta de cuidados. Llegó al refugio con señales claras de descuido, pero con el tiempo, mucho amor y atención, logró recuperarse y hoy se encuentra completamente sana y lista para iniciar una nueva vida.



Es una perrita encantadora: muy sociable con otros perros, dulce, juguetona y extremadamente cariñosa con las personas. Nos gustaría encontrar para ella un hogar lleno de amor, paciencia y cuidados, donde pueda conocer por fin la calidez de una familia que la quiera tanto como ella merece”, indicó el refugio.

Contacto: actualmente, Olivia se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Si desea ofrecerle un nuevo hogar, puede contactar a Anabelle Blanco mediante el correo electrónico [email protected].

La organización le solicitará al interesado fotografías del espacio donde dormirá la perrita y del exterior de la vivienda, con el fin de garantizar que, tras la adopción, contará con las condiciones necesarias para una buena calidad de vida.



Además, se requiere una contribución de ₡25.000 para apoyar los gastos médicos y el tratamiento de otros animales rescatados.



Para conocer más detalles de animales en adopción, puede ingresar a Animal Hope Costa Rica en su página de Facebook.