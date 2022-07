Adopte a una amiga fiel: 'Negrita'

23 de julio de 2022, 7:48 AM

Nombre: 'Negrita'.



Edad: nueve años.

Descripción: es una hembra mediana, castrada, un poco nerviosa, se asusta con sonidos fuertes, le dan miedo los perros grandes, pero cuando ya se siente en confianza es muy cariñosa y le gusta estar cerca de las personas.





Contacto: por el momento, el hogar de 'Negrita' es en la casa de María José Benavides, quien vive en Santa Teresa de Cóbano, en Puntarenas.

"Lastimosamente, no podemos trasladarla al GAM. Solamente dentro de Paquera o Cóbano", aclaró Benavides.



Si desea darle una nueva casa a esta perrita, puede contactar a Benavides al número 8400-3947.

"No pedimos ninguna contribución. Sí nos gustaría estar seguros que las personas que la adopten no la tengan durmiendo afuera con frío, que la chineen mucho, ella necesita y merece muchísimo amor, todo el que nunca le dio el antiguo dueño. Si me gustaría poder tener contacto con las personas que la adoptarían, para saber cada cierto tiempo cómo está ella", finalizó Benavides.