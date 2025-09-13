Adopte a una amiga fiel: 'Nanni'

Nombre: ‘Nanni’.

Edad: 4 meses.



﻿Descripción: esta hembra es de tamaño mediano. Tiene su primer refuerzo de vacuna de cachorro y está desparasitada.

Es dulce, amorosa, juguetona y muy obediente.

Según indicó Animal Hope Costa Rica, refugio donde está, ha pasado por situaciones muy dolorosas.

"Nuestra bella gordita fue rescatada semanas atrás en Limón con su otro hermanito. A ellos los habían tirado en un pozo para matarlos , gracias a Dios un ángel los escuchó llorando y los sacó de aquel lugar.



"Fueron traslados a San José donde fueron internados en veterinaria y les hicieron todos los examen correspondientes. Venían con desnutrición, lamentablente Gus su hermano venía muy malito y no lo logró.



"Después de muchos días de recuperación, Nanni ahora está muy bien y lista para encontrar un bello hogar lleno de amor", resaltó el refugio. ﻿

Contacto: si desea darle una nueva casa, puede contactar a Anabelle Blanco por medio del correo electrónico [email protected].

Se le pedirá al interesado fotografías del lugar donde dormirá el canino para garantizar que, tras la adopción, cuente con las condiciones necesarias para tener una buena calidad de vida; al igual que fotos externas de la vivienda.



Además, se le solicitará un monto de ₡25.000 de contribución para que el albergue pueda continuar asumiendo los gastos médicos y el tratamiento de otros animales en estado de abandono.



Para conocer más detalles de animales en adopción, puede ingresar a Animal Hope Costa Rica.