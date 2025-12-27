Adopte a una amiga fiel: ‘Minnie’

Nombre: 'Minnie'.



Edad: 7 meses.



Descripción: esta gata se encuentra castrada y desparasitada, y dio resultado negativo a SIDA y leucemia felina.



“'Minnie' tuvo un inicio de vida muy duro. Fue rescatada luego de ser abandonada, encerrada dentro de una caja de cartón en un basurero. Tras llegar al refugio, recibió atención y cuidados durante varias semanas, lo que le permitió recuperarse por completo.



"Hoy está sana, estable y lista para encontrar un hogar lleno de amor. Es una gatita súper cariñosa y muy juguetona, que espera una familia responsable que le brinde protección, afecto y un espacio seguro”, indicó el refugio.

Contacto: actualmente, esta gata está bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Si desea adoptarla y ofrecerle un hogar seguro, puede comunicarse escribiendo por ‘Minnie’ al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará al interesado fotografías del espacio donde dormirá la gatita y del exterior de la vivienda, con el fin de garantizar que, tras la adopción, cuente con condiciones adecuadas para su bienestar.



Asimismo, se requiere una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el tratamiento de otros animales rescatados.



Para conocer más detalles de animales en adopción, puede ingresar a Animal Hope Costa Rica en su página de Facebook.