Adopte a una amiga fiel: 'Mila'

Nombre: Mila.



Edad: 1 año y medio.



Descripción: es una perrita muy dulce, juguetona y consentida. Le encanta recibir atención y el cariño de las personas. Está castrada, vacunada y desparasitada.

"Fue decomisadaen terribles condiciones, permanecía amarrada día y noche, sin agua ni comida. Poco a poco y con muchísimo amor, logró recuperarse".

Mila fue decomisada por el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tras ser encontrada en condiciones de abandono y maltrato. Posteriormente, fue trasladada a una clínica veterinaria, donde recibió atención médica y se le practicaron todos los exámenes necesarios.

Gracias a los cuidados recibidos y al cariño de quienes la acompañaron durante su recuperación, hoy Mila se encuentra completamente recuperada y lista para encontrar una familia que le brinde el hogar que tanto merece.

"Mila es un amor de perrita, súper cariñosa, dulce, consentida y juguetona. Disfruta salir a caminar y recibir mucho cariño".

La organización espera encontrar para ella una familia responsable que le permita comenzar una nueva etapa llena de amor, estabilidad y cuidados.

Contacto: en este momento, se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Las personas interesadas en adoptarla pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará fotografías del espacio donde vivirá la perrita y de las condiciones del hogar, con el fin de garantizar que contará con un entorno adecuado para su bienestar. Asimismo, se pide una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el rescate de otros animales.