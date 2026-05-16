Adopte a una amiga fiel: 'Mery'

Nombre: 'Mery'.



Edad: 6 meses.



Descripción: es una perrita de tamaño mediano, pesa aproximadamente 9 kilos. Está vacunada, desparasitada y se entrega castrada.



"Mery fue decomisada por el Senasa luego de vivir en condiciones miserables, prácticamente a su suerte desde que nació. Hoy, tras recibir atención y cuidados, está lista para encontrar un bello hogar", comentó el refugio que la cuida.

La perrita sobrevivió a una realidad muy difícil, marcada por abandono y carencias extremas. Incluso vio morir a algunos de sus hermanitos mientras luchaban por salir adelante.

Cuando fue rescatada, estaba llena de pulgas y con un evidente estado de desnutrición. Sin embargo, estas experiencias no afectaron su personalidad amorosa y dulce.

"Mery es toda inocencia y ternura. A pesar de todo lo vivido, ama a los humanos y disfruta recibir cariño. Es una gordita amorosa que merece una segunda oportunidad".

Contacto: esta perrita se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Las personas interesadas en adoptarla pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará fotografías del espacio donde dormirá la perrita y del exterior de la vivienda, con el fin de garantizar que contará con condiciones adecuadas para su bienestar.

Asimismo, se pide una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el rescate de otros animales.