Adopte a una amiga fiel: ‘Mandarina’

Nombre: ‘Mandarina’.



Edad: 6 meses.



Descripción: es una hermosa gatita, de carácter dulce y juguetón.

"Fue rescatada, semanas atrás, junto a sus hermanos y su mamita en un precario. Todos estaban en muy malas condiciones; ella estaba deshidratada y con desnutrición, su maullido era muy débil. Pero gracias a todos los cuidados que le han dado los doctores, se recuperó y hoy está muy bien de salud y lista para entregarle su corazón a la persona que la elija y la haga parte de su familia", contó el refugio donde se encuentra.

‘Mandarina’ es dulce, juguetona y sociable con otros gatitos. Es un poco tímida cuando conoce a las personas.

Actualmente, se encuentra castrada, vacunada, desparasitada y es negativa de sida y leucemia felina.

"Ven a conocerla, te va a enamorar", indicaron desde la organización.

Contacto: Si desea adoptarla, escriba al correo electrónico [email protected].

Se le solicitará un monto de ₡20.000 de contribución para que el albergue pueda continuar asumiendo los gastos médicos y el tratamiento de otros animales en estado de abandono.