Adopte a una amiga fiel: 'Lupita'

Nombre : ‘Lupita’.

Edad: 2 años. ﻿

Descripción: es una hembra de tamaño mediano/ grande. La rescataron con sus cachorros. Se lleva bien con otros perros y es muy cariñosa.

Está lista para encontrar una familia que la cuide y la ame, para dejar atrás su pasado como perrita de la calle.

Contacto: en este momento, el hogar de ‘Lupita’ es el Santuario Animales de Asís en San Rafael de Heredia. Si desea darle una nueva casa, puede contactar a Carolina Benavides al número 8727-7589.

Se le solicitará un monto de ₡20.000 de contribución para que el albergue pueda continuar asumiendo los gastos médicos y el tratamiento de otros animales en estado de abandono.

Para adoptar, se solicitan fotos del lugar donde dormirá el animal y del patio; se hace una entrevista previa para conocer a la familia y/o nuevo dueño y un contrato. La persona que realiza el trámite debe ser mayor de edad.

​"Somos delicados con las adopciones. No le damos perritos a cualquier persona, aunque tengan el dinero para la adopción. Realmente, lo que quiero es que tengan una maravillosa vida y no vuelvan a vivir las condiciones que ya pasaron", finalizó Benavides, vocera y directora de este santuario.

Para conocer más detalles de animales en adopción, puede ingresar a https://animalesdeasis.com.