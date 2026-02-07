Adopte a una amiga fiel: ‘Lola’

Nombre: ‘Lola’.



Edad: 6 meses.



Descripción: es una gatita joven, de tamaño pequeño, muy tierna y delicada.

"Nuestra hermosa princesa lleva mucho tiempo esperando por un hogar hermoso donde le den todo el amor con el que ella sueña. A pesar de su corta edad, Lola ha demostrado ser una gatita noble, dulce y llena de cariño para regalar", relató la organización que la cuida actualmente.

Actualmente, se encuentra castrada, vacunada y desparasitada, además es negativa a sida y leucemia felina, lista para encontrar un hogar donde reciba el amor que siempre ha merecido.

"Ayudemos todos juntos a cumplirle su sueño: tener una familia que la ame para siempre", indicaron desde la organización.

Contacto: ‘Lola’ se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Las personas interesadas en adoptarla pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará fotografías del espacio donde dormirá la gatita y del exterior de la vivienda, con el fin de garantizar que contará con condiciones adecuadas para su bienestar. Asimismo, se pide una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el rescate de otros animales.



