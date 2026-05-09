Adopte a una amiga fiel: 'Karencita'

Nombre: 'Karencita'.



Edad: 1 año.



Descripción: es una perrita de tamaño pequeño, pesa aproximadamente 5 kilos. Está castrada y vacunada.



"Fue rescatada días atrás y trasladada a la veterinaria para realizarle todos los exámenes necesarios para evaluar su salud. Hoy, Karencita está muy bien y lista para encontrar un bello hogar", comentó el refugio que la cuida.

Tras ser rescatada y recibir la atención veterinaria, logró recuperarse satisfactoriamente y ahora espera una familia que le brinde mucho amor y estabilidad.

Disfruta compartir con las personas y tiene una personalidad muy cariñosa que enamora fácilmente.

"Karencita es un amor de gordita: súper dulce, juguetona y muy noble. Está lista para comenzar una nueva vida rodeada de cariño y chineos".

Contacto: se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Las personas interesadas en adoptarla pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará fotografías del espacio donde dormirá la perrita y del exterior de la vivienda, con el fin de garantizar que contará con condiciones adecuadas para su bienestar.

Asimismo, se pide una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el rescate de otros animales.