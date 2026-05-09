Adopte a una amiga fiel: 'Karencita'
Actualmente, esta perrita está en Animal Hope Rescue Center.
Nombre: 'Karencita'.
Edad: 1 año.
Descripción: es una perrita de tamaño pequeño, pesa aproximadamente 5 kilos. Está castrada y vacunada.
"Fue rescatada días atrás y trasladada a la veterinaria para realizarle todos los exámenes necesarios para evaluar su salud. Hoy, Karencita está muy bien y lista para encontrar un bello hogar", comentó el refugio que la cuida.
Tras ser rescatada y recibir la atención veterinaria, logró recuperarse satisfactoriamente y ahora espera una familia que le brinde mucho amor y estabilidad.
Disfruta compartir con las personas y tiene una personalidad muy cariñosa que enamora fácilmente.
"Karencita es un amor de gordita: súper dulce, juguetona y muy noble. Está lista para comenzar una nueva vida rodeada de cariño y chineos".
Contacto: se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Las personas interesadas en adoptarla pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].
La organización solicitará fotografías del espacio donde dormirá la perrita y del exterior de la vivienda, con el fin de garantizar que contará con condiciones adecuadas para su bienestar.
Asimismo, se pide una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el rescate de otros animales.