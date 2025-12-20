Adopte a una amiga fiel: 'Hera'

Nombre: ‘Hera’.



Edad: 1 año y medio.



Descripción: esta hembra es de tamaño mediano. Está vacunada, castrada y desparasitada.



"Hera es una perrita sumamente especial. Su dulzura, cariño y nobleza conquistan a todas las personas que la conocen; es una verdadera explosión de amor. A pesar de las dificultades que ha enfrentado, mantiene un carácter excepcional y un corazón lleno de bondad.



Nuestro mayor deseo es cambiarle la vida y que, por fin, pueda experimentar el amor genuino de una familia que la valore y la cuide como merece”, indicó el refugio.

Contacto: actualmente, Hera está bajo el resguardo de Animal Hope Costa Rica. Si desea abrirle las puertas de su hogar, puede contactar a Anabelle Blanco mediante el correo electrónico [email protected].

La organización solicitará al interesado fotografías del espacio donde dormirá la perrita y del exterior de la vivienda, con el fin de asegurar que, tras la adopción, contará con las condiciones necesarias para una buena calidad de vida.



Además, se requiere una contribución de ₡25.000 para apoyar los gastos médicos y el tratamiento de otros animales en condición de abandono.



Para conocer más detalles de animales en adopción, puede ingresar a Animal Hope Costa Rica en su perfil de Facebook.