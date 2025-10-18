Adopte a una amiga fiel: ‘Hera’

Nombre: ‘Hera’.



Edad: 1 año y medio.



Descripción: Esta hembra es de tamaño mediano. Está castrada, vacunada y desparasitada.

"No hay palabras para expresar lo dulce, cariñosa y especial que es Hera. Ella es una explosión de amor con todas las personas que conoce.



"Queremos cambiarle la vida a nuestra gordita preciosa y que conozca el amor verdadero de una bella familia", relató el refugio.

Contacto: Actualmente, el hogar de esta perrita es Animal Hope Costa Rica. Si desea darle una nueva casa, puede contactar a Anabelle Blanco por medio del correo electrónico [email protected].



Se le pedirá al interesado fotografías del lugar donde dormirá el canino para garantizar que, tras la adopción, cuente con las condiciones necesarias para tener una buena calidad de vida; al igual que fotos externas de la vivienda.



Además, se le solicitará un monto de ₡25.000 de contribución para que el albergue pueda continuar asumiendo los gastos médicos y el tratamiento de otros animales en estado de abandono.



Para conocer más detalles de animales en adopción, puede ingresar a Animal Hope Costa Rica.