Adopte a una amiga fiel: 'Guadalupe'

Edad: un año.



Descripción: es una hembra de tamaño mediana; está castrada, vacunada, desparasitada y porta un chip de identificación. Se lleva bien con otros perros, es juguetona y tiene mucha energía.

"Yo la rescaté en Vista Mar de Guadalupe, me pidieron ayuda porque la familia que la tenía la dejó botada cuando se cambiaron de casa. Fue mamá, pero sus cachorros los regalaron a los vecinos del precario. Así que me la traje para que no viviera en las calles", comentó Carolina Benavides, su rescatista.