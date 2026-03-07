Adopte a una amiga fiel: 'Franchesca'

Nombre: ‘Franchesca’.



Edad: 1 año.



Descripción: es una perrita de tamaño mediano.

"Franchesca pasaba sus días y noches encadenada, en condiciones muy tristes. Estaba frágil por la mala alimentación, deshidratada, llena de pulgas que prácticamente se la estaban comiendo viva y con una condición corporal de desnutrición", contó el refugio que la cuida.

Franchesca llegó a manos de Animal Hope Costa Rica y fue trasladada a la veterinaria para su evaluación. Se le realizaron todos los exámenes necesarios; fueron días difíciles para ella, pero poco a poco y con mucho amor logró subir de peso, su pelaje se puso muy lindo y ahora está lista para encontrar un hermoso hogar.

Es un amor de perrita, cariñosa y dulce; además, se lleva muy bien con otros perritos. Está castrada, vacunada y desparasitada, preparada para comenzar una nueva vida junto a una familia que la ame para siempre.

"Ayudemos juntos a que Franchesca tenga la oportunidad de vivir la vida que siempre mereció, llena de amor, cuidados y respeto", concluyó el refugio.

Contacto: ‘Franchesca’ se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Las personas interesadas en adoptarla, pueden escribir al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará fotografías del espacio donde dormirá la perrita y del exterior de la vivienda, con el fin de garantizar que contará con condiciones adecuadas para su bienestar.



