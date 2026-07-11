Adopte a una amiga fiel: 'Fanta Naranja'

Nombre: 'Fanta Naranja'.



Edad: 7 meses.



Descripción: es una gatita muy cariñosa, juguetona, noble y dulce. Le encanta recibir atención y compartir con las personas. Está castrada, vacunada, desparasitada y es negativa a sida y leucemia felina.

"Fanta Naranja fue rescatada en la zona de Tortuguero, donde deambulaba buscando comida, agua y un poco de cariño. En su mirada se reflejaba la necesidad de ser rescatada".

La pequeña gatita sobrevivía en las calles de Tortuguero, donde caminaba de un lugar a otro tratando de conseguir alimento y agua. Además del abandono, estaba expuesta al peligro constante de los animales silvestres de la zona.

Tras ser rescatada, fue trasladada a San José e ingresó a una clínica, donde recibió atención médica y muchos cuidados. Gracias al cariño del equipo veterinario y a varias semanas de recuperación, hoy está completamente sana y lista para encontrar un hogar definitivo.

"No hay palabras para describir lo cariñosa, juguetona, noble y dulce que es Fanta Naranja. Solo necesita una familia que le brinde el amor que siempre buscó".

La organización espera encontrarle una familia responsable que le permita comenzar una nueva etapa llena de amor, estabilidad y cuidados.

Contacto: en este momento, se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Las personas interesadas en adoptarla pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará fotografías del espacio donde vivirá la gatita y de las condiciones del hogar, con el fin de garantizar que contará con un entorno adecuado para su bienestar. Asimismo, se pide una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el rescate de otros animales.