Adopte a una amiga fiel: 'Dana'

Nombre: Dana.



Edad: 2 años.



Tamaño: mediana, 15 kilos.



Descripción: es una perrita muy cariñosa, dulce y juguetona. Le encanta jugar con pelotas, disfrutar de la compañía de las personas y recibir mucho amor. Está castrada, vacunada y desparasitada.

"Fue rescatada tras vivir en condiciones de maltrato, hambre y abandono, amarrada día y noche a una cadena, sin poder jugar ni recibir cariño. Poco a poco y con muchísimo amor, logró recuperarse".

Dana fue rescatada luego de ser encontrada en condiciones de abandono y maltrato; permanecía expuesta a la lluvia y el sol, sin los cuidados básicos necesarios. Presentaba una fuerte infestación de pulgas y un evidente estado de descuido.

Posteriormente, fue trasladada a una clínica veterinaria, donde recibió atención médica completa, desparasitación y todos los cuidados necesarios para su recuperación.

Gracias al trabajo del equipo de rescate y al cariño recibido, hoy Dana se encuentra completamente recuperada, sana, feliz y lista para encontrar una familia que le brinde el hogar amoroso que merece.

"Dana es un amor de perrita, súper cariñosa, dulce y juguetona. Disfruta mucho jugar con sus pelotas y recibir cariño".

La organización espera encontrar para ella una familia responsable que le permita iniciar una nueva vida llena de amor, estabilidad y cuidados.

Contacto: en este momento, se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Las personas interesadas en adoptarla pueden escribir al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará fotografías del espacio donde vivirá la perrita y de las condiciones del hogar, con el fin de garantizar su bienestar. Asimismo, se pide una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el rescate de otros animales.