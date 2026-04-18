Adopte a una amiga fiel: 'Dana'

Nombre: ‘Dana’.



Edad: 2 años.



Descripción: es una perrita de tamaño mediano, pesa 15 kilos. Está castrada, vacunada y desparasitada.

"A su corta edad, lamentablemente, ya sintió en carne propia lo que es pasar carencias, maltrato, hambre y sed. Vivía amarrada día y noche a una cadena, soportando la lluvia y el sol, llena de pulgas que la afectaban gravemente, sin poder soltarse para jugar y correr como cualquier cachorrita, y sin conocer el cariño de una caricia".

Tras un inicio complicado, 'Dana' hoy es otra perrita. Dejó atrás su pasado y ahora está recuperada, sana y lista para encontrar un hogar lleno de amor.

Es muy cariñosa y juguetona. Le encanta compartir, recibir chineos y disfrutar de cada momento.

Según el refugio donde está, "sueña con una familia que le brinde estabilidad, donde pueda tener sus propios juguetes, sus bolitas —que tanto ama— y dormir en una camita calientita".

"Ayudemos juntos a cambiarle la vida a Dana. ¡Vení a conocerla! Te va a enamorar".

Contacto: ‘Dana' se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Las personas interesadas en adoptarla pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará fotografías del espacio donde dormirá el perrito y del exterior de la vivienda, con el fin de garantizar que contará con condiciones adecuadas para su bienestar. Asimismo, se pide una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el rescate de otros animales.