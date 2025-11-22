Adopte a una amiga fiel: 'Dana'

Nombre: ‘Dana’.



Descripción: tiene 1 año, es de tamaño mediano. Está castrada, vacunada y desparasitada.

"Dana, a su corta edad, lamentablemente ya sintió en carne propia lo que era pasar carencias, maltrato, hambre y sed. Vivía amarrada día y noche a una cadena, soportando lluvia y sol, llena de pulgas que se la estaban comiendo viva y con la impotencia de no poder soltarse para jugar y correr como cualquier cachorrito normal. Jamás pudo sentir lo que era una caricia de cariño”, explicó el refugio. “Cuando llegó a nuestras manos, fue trasladada a la veterinaria, donde los doctores con mucho cariño le realizaron todos los exámenes necesarios para su recuperación. Nos parte el corazón saber por todo lo que tuvo que pasar. Es muy triste ver tantos casos como el de ella día a día. Sentimos tanta impotencia y dolor de ver cómo son utilizados, explotados y maltratados.” “Dana hoy es otra perrita: dejó atrás su pasado y ahora está recuperada, feliz, sana y lista para encontrar un hermoso hogar, donde pueda tener sus propios juguetes, sus bolitas que tanto ama y dormir en una camita calientita.”

Alimentación: alimento para perro, idealmente de buena calidad para mantener su recuperación.



Contacto: actualmente, Dana se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Si desea adoptarla, puede contactar a Anabelle Blanco por medio del correo [email protected].

Le pedirán al interesado fotografías del lugar donde dormirá la perrita para garantizar que, tras la adopción, cuente con las condiciones adecuadas para una buena calidad de vida; además de fotos externas de la vivienda.

Se le solicitará un monto de ₡25.000 de contribución para que el albergue pueda continuar asumiendo los gastos médicos y el tratamiento de otros animales rescatados.

Para conocer más detalles de animales en adopción, puede ingresar a Animal Hope Costa Rica.