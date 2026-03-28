Adopte a una amiga fiel: 'Cocoa'

Nombre: ‘Cocoa’.



Edad: 3 meses.



Descripción: es una perrita de tamaño pequeño.

"Esta preciosa gordita fue rescatada en San Carlos, en condiciones muy tristes. Afortunadamente, ella, junto con sus hermanitas, logró salir adelante y hoy se encuentra en buen estado de salud, recibiendo el amor y los cuidados que tanto necesitaba", contó el refugio que ahora la acompaña.

Tras un inicio complicado, 'Cocoa' hoy espera una familia que le brinde estabilidad y mucho cariño. Es una cachorrita llena de ternura, que ha demostrado ser resiliente y muy amorosa.

Es un "amor" de perrita: dulce, chineada, muy cariñosa y juguetona. Le encanta la compañía y disfrutar de cada momento como la bebé que es.

Tiene tres meses y está desparasitada, cuenta con pastilla contra pulgas y ya recibió su primera vacuna, lista para comenzar una nueva etapa junto a una familia que le abra su corazón.

"Buscamos una familia que la ame mucho, que le brinde un espacio seguro y que la acompañe en su crecimiento con responsabilidad y cariño", concluyó el refugio.

Contacto: ‘Cocoa' se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Las personas interesadas en adoptarla pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará fotografías del espacio donde dormirá el perrito y del exterior de la vivienda, con el fin de garantizar que contará con condiciones adecuadas para su bienestar. Asimismo, se pide una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el rescate de otros animales.