Mascoticas

Adopte a una amiga fiel: 'Cloe'

Actualmente, el hogar de ‘Cloe’ es el Santuario Animales de Asís en San Rafael de Heredia. Todos los detalles de cómo adoptarla en esta nota.

Por Mariana Valladares 15 de noviembre de 2025, 9:19 AM

Nombre: ‘Cloe’.

Edad: 8 meses.

Descripción: es una perra activa, que se lleva bien con otros perros, pero no con gatos. Es de tamaño mediano-pequeño y disfruta de la compañía de las personas.

Contacto: en este momento, el hogar de ‘Cloe’ es el Santuario Animales de Asís en San Rafael de Heredia. Si desea darle una nueva casa a esta perra, puede contactar a Carolina Benavides al número 8727-7589.

Se le solicitará un monto de ₡20.000 de contribución para que el albergue pueda continuar asumiendo los gastos médicos y el tratamiento de otros animales en estado de abandono.

Para adoptar, se solicitan fotos del lugar donde dormirá el animal y del patio; también se hace una entrevista previa para conocer a la familia y/o nuevo dueño y un contrato. La persona que realiza el trámite debe ser mayor de edad.

​"Somos delicados con las adopciones. No le damos perritos a cualquier persona, aunque tengan el dinero para la adopción. Realmente, lo que quiero es que tengan una maravillosa vida y no vuelvan a vivir las condiciones que ya pasaron", finalizó la vocera.

Para conocer más detalles de animales en adopción, puede ingresar a https://animalesdeasis.com.

