Adopte a una amiga fiel: 'Clarita'

Nombre: 'Clarita'.



Edad: 2 años.



Descripción: es una perrita de tamaño mediano, pesa aproximadamente 15 kilos. Está castrada, vacunada, desparasitada y con pastilla antipulgas al día.



"¿Recuerdan a la hermosa mamá Clarita, que sacamos de El Cajón de Grecia? Pues les contamos que ya fue castrada y se encuentra listísima para buscar un hogar", comentó el refugio que la cuida.

Clarita fue abandonada en unos cañales por trabajadores del lugar, quienes irresponsablemente decidieron dejarla atrás como si fuera una “cosa que ya no sirve”. Por dicha, fue rescatada cuando estaba embarazada y todos sus bebés ya fueron adoptados por lindas familias.

Ahora llegó su turno de encontrar una familia que le brinde estabilidad, mucho amor y una segunda oportunidad llena de felicidad.

Es sociable con otros perros, gatos y niños. Le encanta jugar, correr y brincar. Además, hace sus necesidades afuera y se porta bien.

"Clarita es 100% amor y dulzura garantizados. No hay palabras para describir lo buena, simpática, juguetona y amorosa que es. Está lista para llenar un hogar de alegría y cariño incondicional".

Contacto: se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Las personas interesadas en adoptarla pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará fotografías del espacio donde dormirá la perrita y del exterior de la vivienda, con el fin de garantizar que contará con condiciones adecuadas para su bienestar.

Asimismo, se pide una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el rescate de otros animales.