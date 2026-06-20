Adopte a una amiga fiel: 'Caribe'

Nombre: 'Caribe'.



Edad: 8 meses.



Descripción: es una gatita muy cariñosa, juguetona y sociable. Es negativa en sida y leucemia felina y se encuentra en excelentes condiciones de salud tras completar su proceso de recuperación.



"Caribe fue decomisada por Senasa hace varias semanas en muy malas condiciones. Llegó con desnutrición y un estado de salud delicado, por lo que requirió atención veterinaria inmediata".

Durante sus primeros meses de vida, Caribe enfrentó una situación complicada; tras ser rescatada, fue trasladada a una clínica veterinaria, donde recibió los cuidados necesarios y se sometió a los exámenes requeridos para monitorear su recuperación.

Gracias al esfuerzo de quienes la atendieron, hoy es una gatita saludable que ya recuperó su peso y energía. Actualmente espera encontrar una familia responsable que le brinde un hogar lleno del amor que merece.

"Caribe es una gatita dulce, amorosa y muy juguetona. Le encanta recibir cariño y compartir tiempo con las personas. Quienes la conocen terminan enamorándose de ella".

La organización espera encontrar para ella una familia comprometida con su bienestar y dispuesta a ofrecerle una vida llena de cuidados, estabilidad y mucho cariño.

Contacto: en este momento, se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Las personas interesadas en adoptarla pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará fotografías del espacio donde vivirá la gatita y de las condiciones del hogar, con el fin de garantizar que contará con un entorno adecuado para su bienestar. Asimismo, se pide una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el rescate de otros animales.