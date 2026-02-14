Adopte a una amiga fiel: ‘Cane’

Nombre: ‘Cane’.



Edad: 1 año.



Descripción: es una perrita de tamaño mediano, pesa alrededor de 12 kilos.

"Cane fue rescatada hace varias semanas en una alcantarilla donde estaba atorada y no podía salir. Gracias a la ayuda de un ángel que pasaba por el lugar y no fue indiferente, logró salir de ese sitio y se buscó ayuda para ella.

"Llegó deshidratada, con golpes y llena de pulgas; en sus ojitos se podía ver el miedo y que su corta vida había sido muy triste", expresó el refugio donde está.

Es una perrita muy especial, cariñosa, dulce y sociable. Le encanta jugar con otros perritos y le da besitos a cada persona que se encuentra. Está castrada, vacunada y desparasitada, lista para encontrar un hogar donde reciba todo el amor que merece.

"El amor transforma. Ayudemos todos juntos a que Cane tenga la oportunidad de una nueva vida junto a una familia que la ame para siempre", indicaron desde la organización.

Contacto: ‘Cane’ se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Las personas interesadas en adoptarla pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará fotografías del espacio donde dormirá la perrita y del exterior de la vivienda, con el fin de garantizar que contará con condiciones adecuadas para su bienestar. Asimismo, se pide una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el rescate de otros animales.



