Adopte a una amiga fiel: ‘Becky’

Nombre: ‘Becky’.



Edad: 2 años.



Descripción: es una perrita mediana, de aproximadamente 13 kilos.

"Fue decomisada junto a sus hermanos cuando era cachorrita, por el OIJ y Senasa, en terribles condiciones. Tras semanas de recuperación, con paciencia, amor y cuidados, salió adelante. Sus hermanos ya encontraron hogar, pero ella aún espera su oportunidad para ser elegida y amada como se merece", recalcó el refugio donde está.

​ "Fue decomisada junto a sus hermanos cuando era cachorrita, por el OIJ y Senasa, en terribles condiciones. Tras semanas de recuperación, con paciencia, amor y cuidados, salió adelante. Sus hermanos ya encontraron hogar, pero ella aún espera su oportunidad para ser elegida y amada como se merece", recalcó el refugio donde está.

Contacto: actualmente, Becky está bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Si desea adoptarla y ofrecerle un hogar seguro, puede comunicarse con Anabelle Blanco mediante el correo electrónico [email protected].

La organización solicitará al interesado fotografías del espacio donde dormirá la perrita y del exterior de la vivienda, con el fin de garantizar que, tras la adopción, cuente con condiciones adecuadas para su bienestar.



Asimismo, se requiere una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el tratamiento de otros animales rescatados.



Para conocer más detalles de animales en adopción, puede ingresar a Animal Hope Costa Rica en su página de Facebook.