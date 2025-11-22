Adopte a una amiga fiel: 'Atenea'

Nombre: ‘Atenea’.



Descripción: Esta perrita tiene 3 años, es de tamaño mediano. Está castrada, desparasitada y con sus vacunas al día.

"Nuestra gordita tuvo un pasado muy difícil, lleno de muchas carencias e indiferencia, pero gracias a Dios y a los doctores, después de varias semanas de recuperación y de muchísimo amor, hoy ella está muy bien y lista para escribir un nuevo libro de vida”, explicó el refugio. “Atenea es súper cariñosa, muy dulce, consentida y juguetona. Es celosa de amor, por lo que preferimos que sea perrita única”, añadieron.

Alimentación: acostumbrada a alimento para perro (preferiblemente de buena calidad).



Contacto: actualmente, el hogar temporal de Atenea es Animal Hope Costa Rica. Si desea darle una nueva oportunidad, puede contactar a Anabelle Blanco por medio del correo [email protected].

Le pedirán al interesado fotografías del lugar donde dormirá la perrita para garantizar que, tras la adopción, cuente con las condiciones necesarias para tener una buena calidad de vida; además de fotos externas de la vivienda.

Se le solicitará un monto de ₡25.000 de contribución para que el albergue pueda continuar asumiendo los gastos médicos y el tratamiento de otros animales rescatados.

Para conocer más detalles de animales en adopción, puede ingresar a Animal Hope Costa Rica.