Adopte a una amiga fiel: ‘Aby’

Nombre: ‘Aby’.



Edad: un año.



Descripción: es una perrita de tamaño mediano-pequeño, con aproximadamente 12 kilos, que lleva muchos meses esperando y soñando con un hogar lleno de amor.

Fue abandonada en la Ruta 27 y llegó en muy malas condiciones: deshidratada, con muchas pulgas y con una mirada triste que reflejaba todo lo que había sufrido. Hoy, Aby es una perrita dulce, noble, cariñosa y muy juguetona con otros perritos. Está castrada, vacunada y desparasitada.

​﻿“Aby tuvo un inicio de vida muy doloroso. Fue rescatada en condiciones profundamente tristes y abandonada en la Ruta 27. Gracias al rescate oportuno, hoy esta pequeña está sana, estable y lista para recibir el amor que siempre mereció”, indicó el refugio.