Adopte a una amiga fiel: ‘Aby’
Esta perrita fue abandonada en la Ruta 27 y llegó al refugio en muy malas condiciones; pero ya está lista para encontrar un hogar.
Nombre: ‘Aby’.
Edad: un año.
Descripción: es una perrita de tamaño mediano-pequeño, con aproximadamente 12 kilos, que lleva muchos meses esperando y soñando con un hogar lleno de amor.
Fue abandonada en la Ruta 27 y llegó en muy malas condiciones: deshidratada, con muchas pulgas y con una mirada triste que reflejaba todo lo que había sufrido. Hoy, Aby es una perrita dulce, noble, cariñosa y muy juguetona con otros perritos. Está castrada, vacunada y desparasitada.
“Aby tuvo un inicio de vida muy doloroso. Fue rescatada en condiciones profundamente tristes y abandonada en la Ruta 27. Gracias al rescate oportuno, hoy esta pequeña está sana, estable y lista para recibir el amor que siempre mereció”, indicó el refugio.
Contacto: actualmente, está bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Si desea adoptarla y ofrecerle un hogar seguro, puede comunicarse con Anabelle Blanco mediante el correo electrónico [email protected].
La organización solicitará al interesado fotografías del espacio donde dormirá la perrita y del exterior de la vivienda, con el fin de garantizar que, tras la adopción, cuente con condiciones adecuadas para su bienestar.
Asimismo, se requiere una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el tratamiento de otros animales rescatados.
Para conocer más detalles de animales en adopción, puede ingresar a Animal Hope Costa Rica en su página de Facebook.