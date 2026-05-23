Adopte a una amiga fiel: 'Abby'

Nombre: 'Abby'.



Edad: 1 año y medio.



Descripción: es una perrita joven, está castrada y vacunada.



"Abby espera una familia amorosa que le brinde la oportunidad de cambiar su vida por algo bueno, donde pueda ser feliz y querida", comentó el refugio que la cuida.

Durante mucho tiempo vivió vagando sin rumbo y con miedo, una experiencia que dejó huellas en su comportamiento y personalidad.

Poco a poco ha aprendido a sentirse más segura y ahora espera una familia que le dé una oportunidad para comenzar una nueva etapa llena de amor y estabilidad. Aunque es tímida, tiene un lado muy cariñoso y disfruta compartir con otros animales.

"Abby es una perrita dulce, sociable con otros animales y juguetona a ratos. Con paciencia y amor, seguramente logrará sentirse cada vez más segura".

Ahora espera encontrar un hogar donde pueda dejar atrás el miedo y descubrir lo que significa sentirse protegida, querida y parte de una familia.

Contacto: actualmente, se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Las personas interesadas en adoptarla pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará fotografías del espacio donde dormirá la perrita y del exterior de la vivienda, con el fin de garantizar que contará con condiciones adecuadas para su bienestar.

Asimismo, se pide una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el rescate de otros animales.