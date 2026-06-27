Adopte a un amigo fiel: 'Zeus'

Nombre: Zeus.



Edad: 2 años.



Descripción: es un perrito muy cariñoso, dulce, juguetón y también tranquilo. Le encanta salir a caminar y recibir mucho cariño. Está castrado, vacunado y desparasitado.

"Fue decomisado semanas atrás por el Senasa y el OIJ, luego de ser encontrado en terribles condiciones. Poco a poco y con muchísimo amor, logró recuperarse".

Zeus fue decomisado por el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tras ser localizado en condiciones de abandono y maltrato. Posteriormente, fue trasladado a una clínica veterinaria, donde recibió atención médica y se le practicaron todos los exámenes necesarios.

Gracias a los cuidados recibidos y al cariño de quienes lo acompañaron durante su recuperación, hoy Zeus se encuentra completamente recuperado y listo para encontrar una familia que le brinde el hogar que tanto merece.

"Zeus disfruta salir a caminar y que lo consientan muchísimo".

La organización espera encontrar para él una familia responsable que le permita comenzar una nueva etapa llena de amor, estabilidad y cuidados.

Contacto: en este momento, se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Las personas interesadas en adoptarlo pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará fotografías del espacio donde vivirá el perrito y de las condiciones del hogar, con el fin de garantizar que contará con un entorno adecuado para su bienestar. Asimismo, se pide una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el rescate de otros animales.