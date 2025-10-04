Adopte a un amigo fiel: ‘Tomás’

Nombre: ‘Tomás’.

Edad: 1 año.



Tamaño: mediano.



Descripción: es un perrito supercariñoso, dulce y muy juguetón, especialmente con otros perros. Tras su recuperación, está sano y listo para encontrar un hogar lleno de amor.

"Fue decomisado por el OIJ y el Senasa en condiciones muy tristes: pasaba amarrado día y noche en un lugar oscuro, sin agua, sin comida y siendo maltratado. "Fue trasladado a una veterinaria, donde se le realizaron todos los exámenes correspondientes y, después de varias semanas de recuperación y de mucho amor, hoy está sano y listo para comenzar un nuevo capítulo en su vida. "Sueña con un hogar donde pueda recibir mucho cariño y devolverlo con todas sus travesuras y ternura", explicó el refugio.

Contacto: Actualmente, ‘Tomás’ se encuentra en Animal Hope Costa Rica. Si desea adoptarlo, puede contactar a Anabelle Blanco por medio del correo electrónico [email protected].

La organización solicitará al interesado fotografías del lugar donde dormirá el perro para asegurar que, tras la adopción, tenga las condiciones necesarias para una buena calidad de vida; además de fotos externas de la vivienda.

Se pedirá un monto de ₡25.000 de contribución para que el albergue pueda continuar cubriendo gastos médicos y tratamientos de otros animales en estado de abandono.

Para conocer más detalles de animales en adopción, puede ingresar a Animal Hope Costa Rica.