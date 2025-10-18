Adopte a un amigo fiel: ‘Tom’

Nombre: ‘Tom’.



Edad: 3 meses y medio.



Descripción: este gatito fue rescatado tras haber sido abandonado en una bolsa plástica a la orilla de un río. Está desparasitado y es negativo a Sida y Leucemia felina.

"Nuestro hermoso bebé fue rescatado después de ser abandonado en una bolsa plástica a la orilla de un río. "Gracias a Dios, un ángel que pasaba por el lugar lo escuchó, buscó ayuda para él y su hermanita, y hoy están muy bien, sanos y listos para encontrar un lindo hogar donde, con mucho amor, puedan olvidar su pasado triste.



"Tom es un amor de gatito: dulce, curioso y cariñoso. Está desparasitado y es negativo de Sida y Leucemia felina. Ayudemos todos juntos a cambiarle la vida", relató el refugio.

Contacto: actualmente, el hogar temporal de este felino es Animal Hope Costa Rica. Si desea darle una nueva casa, puede contactar a Anabelle Blanco por medio del correo electrónico [email protected].



Se le pedirá al interesado fotografías del lugar donde dormirá el felino para garantizar que, tras la adopción, cuente con las condiciones necesarias para tener una buena calidad de vida; al igual que fotos externas de la vivienda.



Además, se le solicitará un monto de ₡25.000 de contribución para que el albergue pueda continuar asumiendo los gastos médicos y el tratamiento de otros animales en estado de abandono.



Para conocer más detalles de animales en adopción, puede ingresar a Animal Hope Costa Rica.