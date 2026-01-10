Adopte a un amigo fiel: 'Tchala'

Nombre: 'Tchala'.



Edad: 6 meses.



Descripción: este perro se encuentra vacunado, desparasitado y con su tratamiento contra pulgas al día.



“'Tchala' fue rescatado hace varias semanas en condiciones muy tristes, por lo que fue trasladado de inmediato a una veterinaria para realizarle todos los exámenes necesarios y brindarle la atención que requería para su recuperación.



"Gracias a los cuidados recibidos, hoy Tchala se encuentra en excelente estado de salud y listo para encontrar una familia responsable con la que pueda compartir su primera Navidad, aprender todas las cosas lindas que la vida tiene para ofrecerle y entregar todo el amor que guarda en su noble corazón.



"Es un perrito extremadamente cariñoso, dulce, noble y muy juguetón con otros perros, por lo que sería un compañero ideal para un hogar lleno de afecto”, indicó el refugio.

Contacto: actualmente, Tchala está bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Si desea adoptarlo y ofrecerle un hogar lleno de amor, puede comunicarse escribiendo por Tchala al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará al interesado fotografías del espacio donde dormirá el perrito y del exterior de la vivienda, con el fin de garantizar que, tras la adopción, cuente con condiciones adecuadas para su bienestar.



Asimismo, se requiere una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el tratamiento de otros animales rescatados.



Para conocer más detalles de animales en adopción, puede ingresar a Animal Hope Costa Rica en su página de Facebook.