Adopte a un amigo fiel: 'Sr. Criston Cole'
Tras un inicio complicado, este gatito hoy espera una familia que le brinde estabilidad y mucho cariño. Conozca su historia aquí.
Nombre: ‘Sr. Criston Cole’.
Edad: 3 meses.
Descripción: es un gatito de tamaño pequeño. Está castrado, vacunado y desparasitado.
"Este pequeño guerrero fue rescatado de un precario en Guadalupe, lleno de parásitos y miedos. Pero gracias a los increíbles doctores de La Vete, ¡hoy está sano, feliz y listo para encontrar la familia que tanto se merece!", comentó el refugio que lo cuida.
Tras un inicio complicado, "Sr. Criston Cole" hoy espera una familia que le brinde estabilidad y mucho cariño. Es un gatito lleno de ternura, que ha demostrado ser resiliente y muy amoroso.
Es sociable con otros animales y le encanta la compañía. Disfruta cada momento y está listo para encontrar un hogar donde lo llenen de chineos y cariño.
"Este pequeño merece un hogar donde lo quieran, lo cuiden y lo respeten hasta el final de sus días. ¡Vení a conocerlo! Te va a enamorar".
Contacto: "Sr. Criston Cole" se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Las personas interesadas en adoptarlo pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].
La organización solicitará fotografías del espacio donde dormirá el gatito y del exterior de la vivienda, con el fin de garantizar que contará con condiciones adecuadas para su bienestar.
Asimismo, se pide una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el rescate de otros animales.