Adopte a un amigo fiel: ‘Rogelio’

Nombre: ‘Rogelio’.

Edad: 1 año y medio.



Tamaño: mediano, aproximadamente 14 kg.



Descripción: es un perrito muy cariñoso, dulce, juguetón y sociable con otros perros. Está castrado, vacunado, desparasitado y con su pastilla de pulgas al día. Tiene patitas cortas y una personalidad que enamora a todos los que lo conocen.

"Fue rescatado en condiciones muy tristes, en la calle. En sus ojitos se podía ver que, a su corta edad, ya había sufrido el dolor que dan las calles a estos seres inocentes. "Tras varias semanas de recuperación, 'Rogelio' está muy bien y listo para encontrar una bella familia que le enseñe todo lo bello que tiene la vida por delante. Es un amor de perrito, siempre dispuesto a dar cariño y recibirlo, y sueña con un hogar donde pueda ser feliz y llenar de alegría a quienes lo adopten", explicó el refugio.

Contacto: Actualmente, se encuentra en Animal Hope Costa Rica. Si desea adoptarlo, puede escribir al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará al interesado fotografías del lugar donde dormirá el perro para garantizar que tenga las condiciones necesarias para una buena calidad de vida, además de fotos externas de la vivienda.

Se pedirá un monto de ₡25.000 de contribución para que el albergue pueda continuar cubriendo gastos médicos y tratamientos de otros animales en estado de abandono.

Para conocer más detalles de animales en adopción, puede ingresar a Animal Hope Costa Rica.