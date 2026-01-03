Adopte a un amigo fiel: 'Patacón'

Nombre: 'Patacón'.



Edad: 6 meses.



Descripción: este gato se encuentra castrado, vacunado y desparasitado y dio resultado negativo a Sida y Leucemia felina.



“Patacón fue rescatado en las calles de Orotina, donde había sido abandonado y expuesto a múltiples peligros. Al llegar al refugio se encontraba muy débil, con desnutrición y una fuerte infestación de pulgas.



"Tras varias semanas de recuperación y cuidados, hoy Patacón está sano, fuerte y listo para encontrar una familia que le brinde una segunda oportunidad. Es un gatito extremadamente cariñoso, noble y dulce, además de muy sociable con otros gatos, por lo que sería un excelente compañero en un hogar responsable”, indicó el refugio.

Contacto: actualmente, 'Patacón' está bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Si desea adoptarlo y ofrecerle un hogar seguro, puede comunicarse escribiendo por Patacón al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará al interesado fotografías del espacio donde dormirá el gatito y del exterior de la vivienda, con el fin de garantizar que, tras la adopción, cuente con condiciones adecuadas para su bienestar.



Asimismo, se requiere una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el tratamiento de otros animales rescatados.



Para conocer más detalles de animales en adopción, puede ingresar a Animal Hope Costa Rica en su página de Facebook.