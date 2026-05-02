Adopte a un amigo fiel: 'Oreo'

Nombre: 'Oreo'.



Edad: 1 año.



Descripción: es un perrito de tamaño mediano, pesa aproximadamente 13 kilos. Está castrado, vacunado y desparasitado.



"Nuestro bello gordito fue rescatado hace varias semanas en las calles, donde buscaba agua y comida desesperadamente. En su carita se podía ver que no se sentía bien de salud y el agotamiento que tenía", comentó el refugio que lo cuida.

Gracias a los cuidados brindados en la veterinaria y en su casa cuna, hoy está recuperado y listo para encontrar una familia que le dé todo el amor que se merece.

Es un perrito muy juguetón, dulce, cariñoso y noble. Disfruta la compañía y está preparado para integrarse a un hogar donde lo llenen de cariño.

"Oreo es un amor de perrito, lleno de ternura y energía. Está listo para compartir su vida con una familia que lo quiera para siempre. ¡Vení a conocerlo! Te va a robar el corazón".

Contacto: 'Oreo' se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Las personas interesadas en adoptarlo pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará fotografías del espacio donde dormirá el perrito y del exterior de la vivienda, con el fin de garantizar que contará con condiciones adecuadas para su bienestar.

Asimismo, se pide una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el rescate de otros animales.