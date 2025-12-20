Adopte a un amigo fiel: 'Nilo'

Nombre: ‘Nilo’.



Edad: 2 meses.



Descripción: Nilo es un gato macho de apenas dos meses de edad que hoy espera una familia responsable dispuesta a ofrecerle un hogar seguro y lleno de afecto. El cachorro se encuentra desparasitado y dio resultado negativo a Sida y Leucemia felina, por lo que está en condiciones óptimas para su adopción.

Su historia comenzó de manera difícil. “Nilo tuvo un inicio de vida muy doloroso. Fue rescatado junto a su hermano y su mamá en condiciones profundamente tristes; incluso estaban a punto de ser arrojados a un río. Gracias al rescate oportuno, hoy este pequeño está sano, estable y listo para recibir el amor que siempre mereció”, indicó el refugio.