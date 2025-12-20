Adopte a un amigo fiel: 'Nilo'
Con apenas dos meses, este gato macho está sano, desparasitado y listo para adopción responsable tras superar un inicio de vida marcado por el abandono.
Nombre: ‘Nilo’.
Edad: 2 meses.
Descripción: Nilo es un gato macho de apenas dos meses de edad que hoy espera una familia responsable dispuesta a ofrecerle un hogar seguro y lleno de afecto. El cachorro se encuentra desparasitado y dio resultado negativo a Sida y Leucemia felina, por lo que está en condiciones óptimas para su adopción.
Su historia comenzó de manera difícil. “Nilo tuvo un inicio de vida muy doloroso. Fue rescatado junto a su hermano y su mamá en condiciones profundamente tristes; incluso estaban a punto de ser arrojados a un río. Gracias al rescate oportuno, hoy este pequeño está sano, estable y listo para recibir el amor que siempre mereció”, indicó el refugio.
Contacto: actualmente, Nilo está bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Si desea adoptarlo y ofrecerle un hogar seguro, puede comunicarse con Anabelle Blanco mediante el correo electrónico [email protected].
La organización solicitará al interesado fotografías del espacio donde dormirá el gatito y del exterior de la vivienda, con el fin de garantizar que, tras la adopción, cuente con condiciones adecuadas para su bienestar.
Asimismo, se requiere una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el tratamiento de otros animales rescatados.
Para conocer más detalles de animales en adopción, puede ingresar a Animal Hope Costa Rica en su página de Facebook.