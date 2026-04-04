Adopte a un amigo fiel: 'Maylo'

Nombre: ‘Maylo’.



Edad: 2 meses y medio.



Descripción: es un perrito de tamaño pequeño.

"Este hermoso gordito fue decomisado por el Senasa semanas atrás y llegó en condiciones muy tristes. Sus papás son una perrita de raza Doberman y un zaguatito. Gracias a Dios, hoy está muy bien, recuperado y lleno de energía, listo para encontrar un hogar lleno de amor", contó el refugio que ahora lo acompaña.

Tras un inicio complicado, 'Maylo' hoy espera una familia que le brinde estabilidad y mucho cariño. Es un cachorrito lleno de ternura, que ha demostrado ser resiliente y muy amoroso.

Es un amor de perrito: dulce, chineado, muy cariñoso y juguetón. Le encanta la compañía y disfrutar de cada momento como el bebé que es.

Tiene 2 meses y medio y está desparasitado, cuenta con sus primeras dos vacunas, listo para comenzar una nueva etapa junto a una familia que le abra su corazón.

"Buscamos una familia que lo ame mucho, que le brinde un espacio seguro y que lo acompañe en su crecimiento con responsabilidad y cariño", concluyó el refugio.

Contacto: ‘Maylo' se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Las personas interesadas en adoptarlo pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará fotografías del espacio donde dormirá el perrito y del exterior de la vivienda, con el fin de garantizar que contará con condiciones adecuadas para su bienestar. Asimismo, se pide una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el rescate de otros animales.