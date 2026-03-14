Adopte a un amigo fiel: 'Matty'

Nombre: ‘Matty’.



Edad: 1 año y medio.



Descripción: es un perrito de tamaño mediano.

"Matty fue dado en adopción siendo apenas un bebé. Después de haber tenido un comienzo muy triste, encontró un hogar junto a su papá humano, quien lo amó con todo su corazón y le dio una vida llena de cariño y cuidados", contó el refugio que ahora lo acompaña.

Durante mucho tiempo, fue un perrito muy feliz creciendo al lado de su papá humano, quien hacía todo lo posible para que se sintiera seguro, amado y protegido. Sin embargo, su historia cambió de forma inesperada cuando su dueño enfermó gravemente y tuvo que ser internado en un hospital. Lamentablemente, falleció, dejando a Matty sin la persona que más amaba.

Ahora, quienes lo cuidan buscan encontrarle una nueva familia que lo ame tanto como lo hizo su anterior dueño y que le brinde la estabilidad y el cariño que merece.

Es un amor de perrito: juguetón, dulce, inteligente y muy cariñoso. Es muy sociable con las personas y con otros animales, además sabe comandos de obediencia básica.

Tiene 1 año y medio y está castrado, vacunado, desparasitado y con tratamiento contra pulgas, listo para comenzar una nueva etapa junto a una familia que le abra su corazón.

"Buscamos una familia que lo ame mucho, que tenga espacio seguro y que pueda ayudar a Matty a reponerse de la pérdida de su querido papá humano", concluyó el refugio.

Contacto: ‘Matty' se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Las personas interesadas en adoptarlo pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará fotografías del espacio donde dormirá el perrito y del exterior de la vivienda, con el fin de garantizar que contará con condiciones adecuadas para su bienestar. Asimismo, se pide una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el rescate de otros animales.