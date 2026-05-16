Adopte a un amigo fiel: 'Manchitas'
Conozca aquí todos los detalles para darle un nuevo hogar a este perrito.
Nombre: 'Manchitas'.
Edad: 1 año.
Descripción: es un perrito de tamaño mediano, pesa aproximadamente 15 kilos. Está castrado, vacunado y desparasitado.
"Manchitas fue rescatado semanas atrás tras ser atropellado en la Ruta 27. Estaba postrado en una cuneta y en muy malas condiciones. Hoy, luego de recuperarse, está listo para encontrar una bella familia", comentó el refugio que lo cuida.
Cuando llegó a la veterinaria, le realizaron varios exámenes, placas y ultrasonidos. Además de múltiples heridas, presentaba desnutrición severa.
Poco a poco logró recuperarse y ahora espera una familia que le dé una oportunidad para comenzar una nueva etapa llena de amor y estabilidad.
En su corta vida, probablemente nunca había recibido caricias ni había experimentado lo que significa jugar o sentirse seguro.
"Manchitas es un gordito muy amoroso, dulce y juguetón. Le encantan los cariñitos, aprendió a sentarse para recibir premios y también da la patita".
Ahora duerme tranquilo, con comida asegurada y sin temor a que algo malo pueda sucederle. Disfruta mucho compartir con las personas y recibir atención.
Contacto: actualmente, se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Las personas interesadas en adoptarlo pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].
La organización solicitará fotografías del espacio donde dormirá el perrito y del exterior de la vivienda, con el fin de garantizar que contará con condiciones adecuadas para su bienestar.
Asimismo, se pide una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el rescate de otros animales.