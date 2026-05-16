Adopte a un amigo fiel: 'Manchitas'

Nombre: 'Manchitas'.



Edad: 1 año.



Descripción: es un perrito de tamaño mediano, pesa aproximadamente 15 kilos. Está castrado, vacunado y desparasitado.



"Manchitas fue rescatado semanas atrás tras ser atropellado en la Ruta 27. Estaba postrado en una cuneta y en muy malas condiciones. Hoy, luego de recuperarse, está listo para encontrar una bella familia", comentó el refugio que lo cuida.

Cuando llegó a la veterinaria, le realizaron varios exámenes, placas y ultrasonidos. Además de múltiples heridas, presentaba desnutrición severa.

Poco a poco logró recuperarse y ahora espera una familia que le dé una oportunidad para comenzar una nueva etapa llena de amor y estabilidad.

En su corta vida, probablemente nunca había recibido caricias ni había experimentado lo que significa jugar o sentirse seguro.

"Manchitas es un gordito muy amoroso, dulce y juguetón. Le encantan los cariñitos, aprendió a sentarse para recibir premios y también da la patita".

Ahora duerme tranquilo, con comida asegurada y sin temor a que algo malo pueda sucederle. Disfruta mucho compartir con las personas y recibir atención.

Contacto: actualmente, se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Las personas interesadas en adoptarlo pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará fotografías del espacio donde dormirá el perrito y del exterior de la vivienda, con el fin de garantizar que contará con condiciones adecuadas para su bienestar.

Asimismo, se pide una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el rescate de otros animales.