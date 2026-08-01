Adopte a un amigo fiel: 'Lucky'

Nombre: Lucky.

Edad: 1 año.

Tamaño: mediano.

Peso: 12 kilos.

Descripción: es un perrito muy cariñoso, noble, juguetón, consentido y sociable con otros perritos. Se entrega vacunado, desparasitado y castrado.

"Lucky a su corta edad ya sabe lo que es el dolor de las calles. Él veía pasar sus días y noches tratando de encontrar un rincón caliente donde dormir y buscando por todos lados un poquito de comida y agua", explicó la representante del refugio.

Este perro pasó sus días en las calles, donde enfrentó el abandono y las dificultades para encontrar un lugar seguro donde dormir, además de alimento y agua.

Unas personas que lo vieron no fueron indiferentes y buscaron ayuda para él. Lucky fue trasladado a una veterinaria, donde le realizaron exámenes y recibió todo lo que necesitaba para recuperarse.

"Hoy Lucky está muy bien y listo para encontrar una bella familia que le dé muchísimo amor y le enseñe todo lo lindo que tiene esta vida para él", indicó la vocera del refugio.

La organización espera encontrarle una familia responsable que le permita comenzar una nueva etapa llena de amor, estabilidad y cuidados.

Contacto: en este momento, se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Las personas interesadas en adoptarlo pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará fotografías del espacio donde vivirá el perrito y de las condiciones del hogar, con el fin de garantizar que contará con un entorno adecuado para su bienestar. Asimismo, se pide una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el rescate de otros animales.