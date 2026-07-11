Adopte a un amigo fiel: 'Lucas'

Nombre: 'Lucas'.



Edad: 1 año.



Tamaño: Mediano (12 kilos).



Descripción: es un perrito muy noble, juguetón, dulce y cariñoso. Es sociable con otros animales y disfruta compartir con las personas. Está castrado, vacunado y desparasitado.

"Lucas fue rescatado de las calles, donde pasaba sus días y noches buscando comida en la basura, agua y alguien que le diera un poco de cariño".

Lucas vivió en condición de calle durante mucho tiempo. Sobrevivía buscando alimento entre la basura y esperando encontrar a alguien que le brindara un poco de afecto. Su historia cambió cuando una persona decidió no ser indiferente, lo acarició y buscó ayuda para darle una nueva oportunidad.

Desde entonces, recibió todos los cuidados necesarios y hoy está completamente listo para encontrar una familia responsable que le ofrezca el hogar que nunca ha tenido. Quienes lo conocen destacan que es un perrito muy agradecido y que solo busca compartir el cariño que lleva en su corazón.

"Lucas es un amor de perrito, demasiado agradecido, noble, juguetón y muy cariñoso. Se lleva muy bien con otros animalitos y solo quiere una familia que lo llene de chineos y amor".

La organización espera encontrar para Lucas una familia responsable que le permita comenzar una nueva etapa llena de amor, estabilidad y cuidados.

Contacto: en este momento, se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Las personas interesadas en adoptarlo pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará fotografías del espacio donde vivirá el perrito y de las condiciones del hogar, con el fin de garantizar que contará con un entorno adecuado para su bienestar. Asimismo, se pide una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el rescate de otros animales.