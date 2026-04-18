Adopte a un amigo fiel: 'Lucas'

Nombre: ‘Lucas’.



Edad: 1 año.



Descripción: es un perrito de tamaño mediano, pesa 13 kilos. Está castrado, vacunado y desparasitado.



"Fue rescatado de las calles, donde pasaba sus días y noches buscando comida en la basura, agua y alguien que le diera un poco de cariño. Gracias a Dios, un día se encontró un ángel que no fue indiferente, lo acarició y buscó ayuda para él", comentó el refugio que lo cuida.

Tras un inicio complicado, 'Lucas' hoy espera una familia que le brinde estabilidad y mucho cariño. Es un perrito lleno de ternura, que ha demostrado ser resiliente y muy amoroso.

Es sociable con otros animales y le encanta la compañía. Disfruta cada momento y está listo para encontrar un hogar donde lo llenen de chineos y cariño.

"Ayudemos todos a cumplirle el sueño a Lucas y a cambiarle la vida. ¡Vení a conocerlo! Te va a enamorar".

Contacto: ‘Lucas' se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Las personas interesadas en adoptarlo pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará fotografías del espacio donde dormirá el perrito y del exterior de la vivienda, con el fin de garantizar que contará con condiciones adecuadas para su bienestar.

Asimismo, se pide una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el rescate de otros animales.