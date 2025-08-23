Adopte a un amigo fiel: 'Lobito'

Nombre: 'Lobito'



Edad: 9 meses.



Descripción: este macho está desparasitado, vacunado, es negativo de SIDA y leucemia felina.

Es un gato tranquilo y cariñoso. Está muy bien de salud y listo para encontrar una familia que lo ame.

"Fue rescatado hace varias semanas en un parqueo en San José Centro. Una compañera de nosotros llegó a ese lugar para dejar su carro y donde Lobito la vio bajarse de su carro se le arrimó a llorarle para pedirle comida y cariñoso. "Nuestra compañera le acarició la cabecita y le preguntó a los señores del parqueo si Lobito era de alguien, ellos le dijeron que tenía días de andar por los alrededores si rumbo. Estaba todo sucio y muy flaquito, en sus ojitos se podía ver una tristeza tan grande y la desesperación de que alguien lo ayudara y lo sacara de las calles. "Al ver su carita y pensar el futuro tan triste y doloroso que le esperaba en la no dudó en montarlo a su carro y lo trasladó a la veterinaria para hacerle todos los exámenes correspondientes", explicó el refugio donde está el felino sobre su rescate.

Contacto: actualmente, el hogar de 'Lobito' es Animal Hope Costa Rica. Si desea darle una nueva casa, puede contactar a Anabelle Blanco por medio del correo [email protected].

Le pedirán al interesado fotografías del lugar donde dormirá el felino para garantizar que, tras la adopción, cuente con las condiciones necesarias para tener una buena calidad de vida; al igual que fotos externas de la vivienda.

Se le solicitará un monto de ₡25.000 de contribución para que el albergue pueda continuar asumiendo los gastos médicos y el tratamiento de otros animales en estado de abandono.

Para conocer más detalles de animales en adopción, puede ingresar a Animal Hope Costa Rica.