Adopte a un amigo fiel: 'Kay'

Nombre: ‘Kay’.



Edad: 1 año.



Descripción: es un perrito de tamaño mediano.

"Kay fue rescatado en las calles, donde lo habían dejado abandonado en medio de muchos peligros. Gracias a Dios, un ángel que pasaba por el lugar no fue indiferente y decidió ayudarlo", contó el refugio que ahora lo cuida.

Kay llegó a manos de Animal Hope Costa Rica y fue trasladado a la veterinaria para su evaluación. Se le realizaron todos los exámenes necesarios y, poco a poco, ha ido recuperándose gracias a los cuidados y al cariño que recibe.

Es noble, cariñoso, dulce y juguetón. Se lleva muy bien con otros perritos y se derrite de amor con las personas. Ahora está listo para encontrar un hermoso hogar y comenzar una nueva vida junto a una familia que lo ame para siempre.

"Ayudemos juntos a cambiarle la vida a Kay y darle la oportunidad de tener el hogar lleno de amor que siempre mereció", concluyó el refugio.

Contacto: las personas interesadas en adoptarlo pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará fotografías del espacio donde dormirá el perrito y del exterior de la vivienda, con el fin de garantizar que contará con condiciones adecuadas para su bienestar. Asimismo, se pide una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el rescate de otros animales.



